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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новый пик заболеваемости коронавирусом и причина взрыва на заводе во Львове — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
22 ноября, 06:00
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"Дельта Плюс" спровоцирует новый пик заболеваемости COVID-19, а во Львове назвали причину взрыва на химическом заводе
Коронавирус в Украине не утихает, а взрыв на заводе во Львове не несет опасности для людей/Коллаж: Сегодня
Коронавирус в Украине не утихает, а взрыв на заводе во Львове не несет опасности для людей/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Дельта Плюс" спровоцирует новый пик заболеваемости коронавирусом – названа дата

На территории нескольких регионов Украины обнаружили циркуляцию разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта Плюс". Это повлечет за собой новый пик заболеваемости коронавирусом уже в декабре.

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В Украине через несколько недель возможен новый пик заболеваемости коронавирусом.
В Украине через несколько недель возможен новый пик заболеваемости коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Их ложь унижает". В центре столицы повесили баннер с изображением Зеленского и Ермака

В Киеве перед началом памятного шествия в честь Героев Небесной Сотни вывесили баннер с обвинениями во лжи, на котором изображены президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Их фото сопровождали надписи "Их ложь унижает" и "Защитим наше достоинство".

Баннер с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком повесили на Крещатике/Коллаж: Сегодня
Баннер с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком повесили на Крещатике/Коллаж: Сегодня

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Взрыв на заводе во Львове: руководство назвало причину

Во Львове, где недавно произошел взрыв на территории химического завода, сообщили о причине инцидента. Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

После взрыва в воздух поднялось облако пыли/Коллаж: Сегодня
После взрыва в воздух поднялось облако пыли/Коллаж: Сегодня

Вышла со двора и попала под колеса: в Одесской области грузовик насмерть сбил женщину

В Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил женщину, как только она вышла из собственного двора, и скрылся с места ДТП.

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Сейчас полиция разыскивает мужчину, который совершил смертельный наезд/Коллаж: Сегодня
Сейчас полиция разыскивает мужчину, который совершил смертельный наезд/Коллаж: Сегодня

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