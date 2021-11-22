Новый пик заболеваемости коронавирусом и причина взрыва на заводе во Львове — главные новости за ночь

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"Дельта Плюс" спровоцирует новый пик заболеваемости коронавирусом – названа дата
На территории нескольких регионов Украины обнаружили циркуляцию разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта Плюс". Это повлечет за собой новый пик заболеваемости коронавирусом уже в декабре.
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"Их ложь унижает". В центре столицы повесили баннер с изображением Зеленского и Ермака
В Киеве перед началом памятного шествия в честь Героев Небесной Сотни вывесили баннер с обвинениями во лжи, на котором изображены президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Их фото сопровождали надписи "Их ложь унижает" и "Защитим наше достоинство".
Взрыв на заводе во Львове: руководство назвало причину
Во Львове, где недавно произошел взрыв на территории химического завода, сообщили о причине инцидента. Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.
Вышла со двора и попала под колеса: в Одесской области грузовик насмерть сбил женщину
В Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил женщину, как только она вышла из собственного двора, и скрылся с места ДТП.