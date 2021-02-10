Новый подход к комфорту от бренда матрасов UNIQ Sleep

UNIQ Sleep – это украинский бренд, который поставил на первое место комфорт покупателя. И речь идет не только о качестве продукции, но и о ее доступности и простоте заказа. Матрасы UNIQ Sleep продаются только онлайн, минуя розничные сети, и тем самым сокращая покупателю расходы. И по аналогии с любым интернет-заказом клиенту приходит брендовая коробка, в которой находится аккуратно упакованный матрас.

Матрасы UNIQ Sleep внутри и снаружи

Производитель предлагает такие матрасы в коробке: пружинный, беспружинный и тонкий футон. Каждая из этих моделей отлично подстраивается под потребности человека, тем самым упрощая выбор. Состоящие из нескольких ортопедических пен, матрасы UNIQ Sleep правильно поддерживают позвоночник, расслабляют мышцы, помогают быстрее уснуть и полноценно выспаться. Слой уникальной пены Memory Gel создает эффект обволакивания и невесомости, сохраняет тепло нагретой телом постели и создает анатомическую поддержку мышц. Пружинная модель имеет 7 зон жесткости, в ее основе лежит блок легких гибких пружин.

Съемный чехол изготовлен из качественного водоотталкивающего текстиля. Чехол приятен на ощупь, подходит для стирки в машинке, а его бело-синяя гамма поддерживает ощущение чистоты и аккуратности.

Уникальная упаковка и бесплатная доставка

UNIQ Sleep реализовал модель "фабрика – клиент". Заказывая матрас на сайте компании, клиент получает товар прямо от производителя. При этом, покупателю не нужно беспокоиться о габаритах изделия и стоимости доставки. Матрасы сжимаются на специальном оборудовании под давлением, вакуумируются в пленку и упаковываются в коробку, которая отправляется прямиком домой к покупателю. Независимо от суммы заказа и местонахождения клиента, доставка по Украине остается бесплатной.

Тест 100 дней и гарантия 5 лет

Новый продукт всегда вызывает массу вопросов. Будет ли матрас удобен тому, кто любит спать на жестком? Не повлияет ли упаковка на его состояние? Как матрас будет смотреться в новом ремонте? Чтобы клиент смог получить достоверные ответы и убедиться в качестве изделия, UNIQ Sleep предлагает тестовый период 100 дней. Если по каким-то причинам матрас не подойдет, его можно будет вернуть в течение 100 дней с полной компенсацией стоимости. Будучи уверенным в качестве своего продукта, производитель UNIQ Sleep предлагает 5-летнюю гарантию на изделия. Компания готова изменить представление потребителей о комфорте, сделав его еще доступнее.

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