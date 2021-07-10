Новый пресс-секретарь Зеленского и суд над Медведчуком – политические итоги недели

ОБСЕ приняла резолюцию с требованиями к РФ, а Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского

Никифоров заменил Мендель на посту и продление домашнего ареста Медведчуку / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве Печерский районный суд еще на два месяца продлил домашний арест нардепу Виктору Медведчуку, а президент Владимир Зеленский собирается в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.

Новый пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского официально стал ведущий общенационального телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Журналист сменил на Банковой Юлию Мендель, которая неожиданно решила уйти с должности пресс-секретаря.

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После увольнения с должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель продолжит работать в команде Владимира Зеленского.

С корабля на бал – так можно охарактеризовать первый рабочий день Сергея Никифорова / Фото: Офис Президента Украины

Суд над Медведчуком

Печерский районный суд Киева на заседании 9 июля продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука.

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Нардеп после решения суда заявил, что ходатайство о продлении меры пресечения было подано с нарушениями, поэтому адвокаты Медведчука решение собираются оспаривать.

Санкции, которые в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против нардепа Виктора Медведчука, действуют в полном объеме. Информация СМИ о том, якобы Медведчуку уже все разрешено – вранье, говорят в СНБО.

А тем временем, адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали иск против действующего главы государства Владимира Зеленского с требованием, чтобы журналистский проект BIHUS info опубликовал все оригинальные "пленки Медведчука". Он считает, что публикация "прослушки" кума Путина, где периодически речь шла и о Порошенко, направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского – Петра Порошенко.

Виктор Медведчук на суде. Фото Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Вступ Украины в НАТО

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Президент Владимир Зеленский, выступая в Литве на Конференции по вопросам реформ в Украине, обратился к НАТО с просьбой четко озвучить требования для членства в Альянсе, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал пять главных шагов для Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что пора Европе сделать шаг навстречу Украине, поскольку наша страна уже сделала достаточно много для членства в ЕС и НАТО.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай заявил, что для получения Плана действий по членству (ПДЧ) или полноценного членства в НАТО не существует конкретного перечня реформ, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский, и недостаточно их выполнения. К принятию нового члена должен быть готов и сам Альянс.

А в МИД Греции уже заявили, что страна заинтересована во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО, она всегда поддерживала и будет поддерживать европейские устремления нашей страны и углубление ассоциации с ЕС во всех сферах.

Реклама Джеймс Аппатурай и Владимир Зеленский/коллаж "Сегодня"

Визит Зеленского в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование на Донбассе и реформы. Переговоры пройдут 12 июля.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", – отметил представителя правительства Германии Штеффен Зайберт.

По мнению политологов, переговоры Зеленского с Меркель имеют шансы стать успешными, как минимум, в вопросе получения компенсаций для Украины за финансовые потери после запуска "Северного потока-2".

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

ОБСЕ приняла резолюцию с требованиями к РФ

Парламентская ассамблея ОБСЕ во вторник, 6 июля, приняла срочную резолюцию с требованиями к России, инициированную Украиной. Документ, в частности, осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей и военные преступления российских властей, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.

Глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев отметил, что принятие резолюции "О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море" сопровождалось яростным сопротивлением российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием РФ.