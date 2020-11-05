Новый рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения дает онлайн-брифинг касательно ситуации с коронавирусом в Украине. После него выступит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 5 ноября в Украине подтвердили 9850 новых случаев заражения коронавирусом (430 467 с начала эпидемии). За среду умерли 193 украинца (7924 с начала эпидемии), а выздоровели 8378 человек (184 782 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновлены зоны карантина.

Тем временем в правительстве заявляют, что пока вводить полный локдаун в стране не будут, но в случае еще большего ухудшения ситуации будут вынуждены принять более жесткие меры. В свою очередь Виктор Ляшко говорил, что планируется изменить правила в "красной" зоне.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама