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Новый рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

5 ноября, 09:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине также зафиксировано рекордное количество новых заразившихся

Министр здравоохранения дает онлайн-брифинг касательно ситуации с коронавирусом в Украине. После него выступит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Как стало известно, по состоянию на утро 5 ноября в Украине подтвердили 9850 новых случаев заражения коронавирусом (430 467 с начала эпидемии). За среду умерли 193 украинца (7924 с начала эпидемии), а выздоровели 8378 человек (184 782 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновлены зоны карантина.

Тем временем в правительстве заявляют, что пока вводить полный локдаун в стране не будут, но в случае еще большего ухудшения ситуации будут вынуждены принять более жесткие меры. В свою очередь Виктор Ляшко говорил, что планируется изменить правила в "красной" зоне.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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