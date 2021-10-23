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Новый рекорд! Почти 290 тыс. украинцев вакцинировано против COVID-19 за сутки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 октября, 08:33
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За все время пандемии в Украине проведено 13 927 353 ПЦР-тестирования
В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса
В Украине зафиксировали новый рекорд прививок от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинировано против COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За последние сутки работали:

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  • 1064 мобильных бригад по иммунизации;
  • 3169 пунктов прививки;
  • 373 центров вакцинации населения.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1221 случай;
  • Винницкая область – 428 случаев;
  • Волынская область – 517 случаев;
  • Днепропетровская область – 1832 случая;
  • Донецкая область – 1230 случаев;
  • Житомирская область – 1145 случаев;
  • Закарпатская область – 350 случаев;
  • Запорожская область – 1136 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 638 случаев;
  • Киевская область – 975 случаев;
  • Кировоградская область – 157 случаев;
  • Луганская область – 652 случая;
  • Львовская область – 1754 случая;
  • Николаевская область – 483 случая;
  • Одесская область – 1499 случаев;
  • Полтавская область – 1094 случая;
  • Ровенская область – 946 случаев;
  • Сумская область – 1085 случаев;
  • Тернопольская область – 557 случаев;
  • Харьковская область – 1409 случаев;
  • Херсонская область – 956 случаев;
  • Хмельницкая область – 1075 случаев;
  • Черкасская область – 683 случая;
  • Черновицкая область – 576 случаев;
  • Черниговская область – 831 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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