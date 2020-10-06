Новый "рекорд". В МВД рассказали о количестве заболевших COVID-19

Больше всего копов заболело в столице

За минувшие сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 237 правоохранителей. Это наибольший суточный прирост зараженных в МВД Украины с начала эпидемии.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, наибольшее количество правоохранителей больных COVID-19 зарегистрировали в Киеве (+50), Хмельницкой области (+20) и Ровенской области (+19).

Всего с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 6678 работников системы МВД, 5966 – выздоровели, 16 – умерли.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 4348 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 234 584 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 90 человек.

Также напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причину вспышки коронавируса в Украине. Он отметил, что у власти есть понимание того, что экономика находится в тяжелом состоянии и возвращение к жесткому карантину может привести к огромным потерям.

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Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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