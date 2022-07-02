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Новый сезон в разгаре! В Чернобаевке слышны взрывы, валит дым (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 июля, 12:07
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Что стало причиной – пока неизвестно
В Чернобаевке слышали взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернобаевке слышали взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 2 июля, в Чернобаевке прогремели несколько взрывов. Местные жители сообщают, что на окраине села поднимается густой дым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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"Чернобаевка. Новый сезон. Новые серии. Новые актеры (потому что старые русаки уже сд*хли). Совсем скоро на Netflix. Кто там считал – это уже 29 серия?" – пишут в Сети.

По словам местных жителей, в районе временно оккупированной Чернобаевки в Херсонской области прогремел сильный взрыв.

Что стало его причиной – пока неизвестно.

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У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке

Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку. – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?". И вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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Ранее мы рассказывали, что Арестович заявил о старте нового сезона взрывного сериала в Чернобаевке.

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