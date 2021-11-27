Новый штамм "Омикрон" уже гуляет по миру. Чем опасен и есть ли в Украине

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Чем опасен "Омикрон"?
- В несколько раз заразнее "Дельты";
- Более стойкий к вакцинам;
- Большое количество мутаций.
"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", - сказал профессор иммунологии Денни Альтман.
Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ководом, заявляют ученые.
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"Омикрон" вызывает у нас большое беспокойство. Он имеет мутацию, что ускоряет его распространение. Так что карантинные меры важны сейчас, как никогда. И лучше избегать большого скопления людей", – добавила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керкхове.
Где зафиксировали новый штамм?
- Великобритания;
- Германия;
- ЮАР;
- Чехия;
- Бельгия;
- Израиль;
- Нидерланды;
- Китай.
При этом новый штамм COVID-19 вполне может уже распространяться в США, заявлял ведущий инфекционист страны Энтони Фаучи.
Тем временем в Британии вводят обязательный ПЦР-тест на второй день для приезжих и карантин до получения негативного результата. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что омикрон-штамм коронавируса способен передаваться между полностью вакцинированными людьми.
Также из-за новой угрозы одна за другой европейские страны отменяют авиаперелеты в Южную Африку. В частности, Британия, Германия и Нидерланды. Там с сегодняшнего дня еще и усилили ограничения. Бары, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины будут закрывать в 17:00.
Есть ли "Омикрон" в Украине?
Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине. Однако, судя по темпам рспространения, "Омикрон" скоро может быть и в нашей стране.
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