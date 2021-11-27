Новый штамм "Омикрон" уже гуляет по миру. Чем опасен и есть ли в Украине

Коронавирус снова мутировал – новый штамм "Омикрон" уже объявили более опасным "Дельты", поскольку может поражать человека несколько раз

Коронавирус косит все больше людей. Фото: коллаж "Сегодня"

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Чем опасен "Омикрон"?

В несколько раз заразнее "Дельты";

Более стойкий к вакцинам;

Большое количество мутаций.

"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", - сказал профессор иммунологии Денни Альтман.

Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ководом, заявляют ученые.

"Омикрон" вызывает у нас большое беспокойство. Он имеет мутацию, что ускоряет его распространение. Так что карантинные меры важны сейчас, как никогда. И лучше избегать большого скопления людей", – добавила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Где зафиксировали новый штамм?

Великобритания;

Германия;

ЮАР;

Чехия;

Бельгия;

Израиль;

Нидерланды;

Китай.

При этом новый штамм COVID-19 вполне может уже распространяться в США, заявлял ведущий инфекционист страны Энтони Фаучи.

Тем временем в Британии вводят обязательный ПЦР-тест на второй день для приезжих и карантин до получения негативного результата. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявлял, что омикрон-штамм коронавируса способен передаваться между полностью вакцинированными людьми.

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Также из-за новой угрозы одна за другой европейские страны отменяют авиаперелеты в Южную Африку. В частности, Британия, Германия и Нидерланды. Там с сегодняшнего дня еще и усилили ограничения. Бары, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины будут закрывать в 17:00.

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине. Однако, судя по темпам рспространения, "Омикрон" скоро может быть и в нашей стране.