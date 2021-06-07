Новый скандал в Тернопольской области: пьяный водитель попался копам, но избежал наказания

Горе-водителя, который попался пьяным за рулем, взял на поруки приход Святого Иосифа

В Подволочиском районе на Тернопольщине возник скандал с местным водителем – он управлял машиной пьяным в стельку, попался копам, но избежал наказания. Почему суд освободил нарушителя даже от уплаты штрафа?

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Ответы искал корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

Авто, которое подозрительно виляет по дороге, на окраине заметили селяне и вызвали полицейских. Когда группа быстрого реагирования остановила ВАЗ – оттуда водитель едва вышел и чуть не свалил копов с ног перегаром.

Начальник сектора коммуникации ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета вспоминает, что от водителя разило алкоголем и на ногах он держался неуверенно. И при этом уверенно отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Протокол за вождение в нетрезвом состоянии патрульные все-таки составили, но из зала суда водитель вышел безнаказанным.

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Водитель признал, что за рулем ехал пьяным. Но суд постановил освободить его от административной ответственности. Фемида решила передать все материалы на рассмотрение организации римско-католической церкви села Полупановка.

Водителя, который попался пьяным за рулем, взял на поруки приход Святого Иосифа. Однако не все верующие костела, как выяснили новости "Сегодня", в восторге от такого опекунства. Говорят, их мнения никто не спрашивал, и даже не знали, что такое произошло.

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Водителю, которого от штрафа защитила церковь, – 57 лет. Во дворе его авто, а самого Иосифа Задорожного мы дома не застали. Соседи рассказали, что он – пенсионер, семьи нет, однако очень любит гульнуть и ездить на авто.

Почему взял горе-водителя на поруки, отец Петр, настоятель храма Святого Иосифа села Полупановка на камеру объяснить отказывается. Говорит – это в первый раз помог водителю избежать штрафа за пьянство, но в случае необходимости вновь готов стать поручителем.

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Не на камеру ксендз Петр заверил – с Иосифом, за которого поручился в суде, активно работает. Духовник утверждает – пытается наставить человека на путь исправления. К тому же, полиция теперь почти ежедневно проезжает Полупановку, чтобы местным любителям водки отвадить желание садиться за руль.

Напомним, мы ранее писали о другом скандал в Тернопольской области пьяного главврача задержали за рулем служебного автомобиля. Полицейские намеряли 1,91 промилле алкоголя, но доктор все решительно отрицал.

Также говорилось, что в Тернопольской области пьяный водитель сбил патрульного.