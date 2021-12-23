Новый смертоносный вариант штамма "Дельта" обнаружили в шести областях Украины – список

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.
Об этом сообщили в Facebook Института молекулярной биологии и генетики.
В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.
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Как проводилось исследование
Для этого предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".
"Ученые ИМБГ зафиксировали 12 разных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, который активно распространяется в России", – говорится в сообщении.
Чем опасна вариация AY.122
Главные характеристики нового варианта "Дельты":
- тяжелое течение болезни,
- высокая скорость инфицирования,
- высокая смертность.
Где обнаружили новую "Дельту"
Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:
- Днепра,
- Сум,
- Полтавы,
- Николаева,
- Житомира,
- Одессы.
Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в тому числе варианта AY.122.
В то же время ученые отчитались, что среди новых образцов штамм "Омикрон" не обнаружили.
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