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Новый смертоносный вариант штамма "Дельта" обнаружили в шести областях Украины – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 19:13
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Этот вариант "Дельты" характеризуют высокой скоростью инфицирования и высокой смертностью
Новый вид штамма "Дельта" попал в Украину.
Новый вид штамма "Дельта" попал в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.

Об этом сообщили в Facebook Института молекулярной биологии и генетики.

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В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.

Как проводилось исследование

Для этого предоставили 74 образца, взятых у пациентов из 9 регионов в период с 18 ноября по 1 декабря. Установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".

"Ученые ИМБГ зафиксировали 12 разных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, который активно распространяется в России", – говорится в сообщении.

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Чем опасна вариация AY.122

Главные характеристики нового варианта "Дельты":

  • тяжелое течение болезни,
  • высокая скорость инфицирования,
  • высокая смертность.

Где обнаружили новую "Дельту"

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

  • Днепра,
  • Сум,
  • Полтавы,
  • Николаева,
  • Житомира,
  • Одессы.

Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в тому числе варианта AY.122.

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В то же время ученые отчитались, что среди новых образцов штамм "Омикрон" не обнаружили.

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