Новый срок действия и ужесточенная проверка. Рассказываем все о COVID-сертификатах в Украине

В нашей стране очень много поддельных документов, поэтому правоохранители усиливают контроль

В Украине нужно носить с собой сертификат о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Теперь в Украине сертификат вакцинации от коронавируса нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф. Кроме того, без этого документа нельзя будет отдохнуть на горнолыжных курортах.

Все о COVID-сертификатах – читайте далее в материале "Сегодня".

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В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или документа о выздоровлении). То же касается посетителей. Об этом на заседании Кабмина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Отдельно отмечу, что представители заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

Для считывания не требуется дополнительных приложений или средств. Достаточно своим приложением "Дія" считать код.

В Украине ужесточат проверку сертификатов вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется наиболее высокий уровень вакцинации против COVID-19.

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"По индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из "красного" уровня эпидемической опасности", — отметил Ляшко.

Проверка COVID-сертификатов

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов. К рейдам привлечены 14 тысяч человек личного состава.

За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе еще несколько десятков дел. Также проведено 13 обысков в туристических агентствах.

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Усиление контроля

По итогам селекторного совещания была поставлена задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры по усилению контроля достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов.

В Украине ввели обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ввели обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.