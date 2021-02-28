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Новый украинский лоукостер зарегистрировал два первых самолета

28 февраля, 11:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока еще он не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет выполнять рейсы с пассажирами

Новый украинский лоу-кост Bees Airline зарегистрировал два первых самолета.

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Об этом сообщает avianews.com.

Так, то Boeing 737-800 и оба авиалайнера выпущены в 2010 году и пока находятся в Польше. Ранее их девять лет эксплуатировала МАУ.

"Пока Bees Airline еще не имеет сертификата эксплуатанта, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Для получения этого документа необходимо пополнить флот двумя самолетами, что авиакомпания уже сделала", – пишет издание.

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В марте Bees Airline начнет полетную программу из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

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Ранее мы писали, что лоукост-авиакомпания SkyUp после объявления о полетах в Европу по пяти маршрутам открыла продажи билетов на рейс из Киева в Марсель (Франция).

Напомним, ранее SkyUp ввел платное оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту теперь составляет 18 евро.

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Источник: Сегодня

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