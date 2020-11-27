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Новый вид мошенничества в сети: фиктивные друзья, деньги и Telegram

27 ноября, 17:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ваши "знакомые" со скрытого номера просят одолжить денег

В сети появился новый вид мошенничества – в популярном мессенджере Telegram вы получаете сообщение якобы с аккаунта друга с просьбой одолжить деньги. Фото его, но номер скрыт.

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Об этом Министерство внутренних дел сообщает на своей странице в Facebook.

Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, отправлял ли он подобную просьбу. А тем временем силовое ведомство дает советы:

Как не стать жертвой мошенников в интернете

1. Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

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2. Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки – наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

3. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.

4. Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.

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Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников?

Первое, что нужно сделать – обратиться в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества.

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Помните, на ваших мессенджерах должна быть двойная аутентификация.

Если у вас существуют подозрение, что вашу страницу "взломали", необходимо прекратить все сессии этого мессенджера на всех устройствах. Это можно сделать в настройках.

Напомним, в Украине киберполицейские разоблачили сеть из 40 мошенников, от преступной деятельности которых пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн грн.

Также говорилось, что после введения в Украине весеннего карантина люди массово пошли в интернет, в связи с чем активизировались и мошенники.

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Новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, насколько бдительными должны быть украинцы:

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интернет мошенники обман Telegram

Источник: Сегодня

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