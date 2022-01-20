Новый всплеск! В Украине резко выросло число COVID-больных за сутки

131 человек скончался от опасного вируса за 19 января. Это свидетельствует об ухудшении ситуации

В Украине много людей госпитализируют с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 2 151 человек;

летальных исходов – 131;

выздоровели – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 799 382 человека;

выздоровели – 3 571 782 человека;

летальных исходов – 98 843.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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