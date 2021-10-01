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На Прикарпатье мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
1 октября, 11:46
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В полицию обратился папа убитой женщины
Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в спину / Коллаж "Сегодня"
Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в спину / Коллаж "Сегодня"

На Прикарпатье конфликт между бывшими супругами закончился трагедией. Мужчина из-за ревности зарезал жену, а после совершил самоубийство. Следователи начали два уголовных дела.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Подробности

45-летний мужчина пришел к бывшей жене, где у них началась сора. Прикарпатец вытащил нож, которым несколько раз ударил женщину в спину. От этого она скончалась на месте, а мужчина совершил самоубийство. Он нанес себе смертельное ножевое ранение.

В полицию обратился 72-летний местный житель. Он сообщил, что бывший 45-летний зять убил его дочь.

Виновники

Следователи начали два уголовных дела по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, один из которых с отметкой "Самоубийство". Также они призначили множество экспертиз.

Домашнее насилие

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психологическому. Большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

Ранее мы писали:

  • Полицейские Смелы Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила её ножом.
  • В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По версии копов, он ударил женщину по голове, в результате она скончалась на месте.
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