НСК "Олимпийский" в Киеве отремонтируют за 50 млн грн

Запланирована покупка спортивного оборудования и установка инженерных сетей

В Киеве отремонтируют НСК "Олимпийский". Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве НСК "Олимпийский" отремонтируют за 49,67 млн гривен. Планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Сколько потратят на ремонт

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Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата – 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должна составить 291 тыс. грн.

Что планируют закупить

За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млн грн. За 288 тыс. гривен. закупят стойки для прыжка с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.

НСК "Олимпийский". Фото: официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, в социальных сетях появилось видео "ремонта" со столичного моста на улице Дегтяревской, который расположен над проспектом Победы недалеко от станции метро "Берестейская". Так, киевляне сообщают, что изношенные конструкции моста закрепили металлическими скобами и не ремонтировали их.

А на улице Новоконстантиновской обрушилось пешеходное ограждение. Массивная металлическая конструкция длинной в несколько десятков метров упала на газон и проезжую часть. Благо, во время падения глыбы из металла никто из людей и автомобилей не пострадал.

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