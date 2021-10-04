Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

НСК "Олимпийский" в Киеве отремонтируют за 50 млн грн

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 октября, 15:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Запланирована покупка спортивного оборудования и установка инженерных сетей
В Киеве отремонтируют НСК "Олимпийский". Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отремонтируют НСК "Олимпийский". Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве НСК "Олимпийский" отремонтируют за 49,67 млн гривен. Планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Сколько потратят на ремонт

Реклама

Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата – 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должна составить 291 тыс. грн.

Что планируют закупить

За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млн грн. За 288 тыс. гривен. закупят стойки для прыжка с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за "место приземления для прыжка с шестом" – набор специальных матов.

НСК "Олимпийский". Фото: официальный сайт ФК "Динамо"
НСК "Олимпийский". Фото: официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Напомним, в социальных сетях появилось видео "ремонта" со столичного моста на улице Дегтяревской, который расположен над проспектом Победы недалеко от станции метро "Берестейская". Так, киевляне сообщают, что изношенные конструкции моста закрепили металлическими скобами и не ремонтировали их.

А на улице Новоконстантиновской обрушилось пешеходное ограждение. Массивная металлическая конструкция длинной в несколько десятков метров упала на газон и проезжую часть. Благо, во время падения глыбы из металла никто из людей и автомобилей не пострадал.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

64 606

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять