Ну и кто здесь неонацисты? 8 исторических параллелей развития нацизма – только факты

Со времен зарождения нацизма, развязавшего Вторую мировую войну, прошло 100 лет, но методы борьбы с "врагами" (по сути, со всем миром) все те же

Ясно, кто вдохновлял Путина на войну в Украине

Мы решили не вдаваться в философию, политологию и психологию нацизма. А заглянули в историю нацистской Германии и собрали конкретные факты, которые наглядно показывают, кто такие фашисты.

Итак, 8 исторических параллелей развития нацизма – тогда и сейчас.

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1. Сакральная дата – 24 февраля

Нацизм: 24 февраля 1920 года – дата создания партии наци – НСДАП.

Неонацизм: 24 февраля 2022 года – начало войны РФ в Украине.

2. Знак Z

Нацизм: руны-зиги в виде молний-ZигZагов – символ SS в Германии.

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Неонацизм: массовое поклонение букве Z – символ "освободительной" армии РФ.

Эмблема Полицейской моторизованной дивизии СС – рунический знак Вольфсангель. Ничего не напоминает? / Фото: Украинская Википедия/FB

3. "Обработка" молодежи

Фашистские режимы готовят общество к войне с детства, обрабатывая молодежь в так называемых военно-патриотических сообществах.

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Нацизм: Гитлерюгенд Германии (1926-1945).

Неонацизм: Юнармия России (2015-...)

Юнармия России по своей сути очень уж напоминает Гитлерюгенд. / Фото: Украинская Википедия/FB

4. Бессменный вождь

В фашистских режимах нет сменяемости власти. И даже если де-юре проводятся выборы и однажды появляется другой "глава государства", де-факто это ничего не меняет – у власти остается "вождь".

Нацизм: Гитлер (1933-1945)

Неонацизм: Путин (2000-...)

5. Захват чужих территорий

Нацизм:аншлюс Австрии (март 1938 года).

Неонацизм: аннексия Крыма (март 2014 года).

6. Законы, запрещающие гражданские свободы

Нацизм:закон о чрезвычайных полномочиях, принятый рейхстагом Германии под давлением НСДАП (1933). Закон отменял гражданские свободы (в том числе проведение мирных митингов; вводил цензуру и т. д.) и передавал чрезвычайные полномочия Адольфу Гитлеру.

Неонацизм: так называемые законы "О полиции" и "О митингах" РФ (2020) дают чрезвычайные полномочия ОМОНу, а с ним – Путину. И они активно используют эти полномочия. По сути, проведение митингов в России запрещено, введена цензура.

Митинги в России. Типичная картинка

7. "Своих не бросаем" – циничное оправдание захватнических войн

Нацизм: "защита" немецкоязычных в Судетах, Чехословакия (1938).

Неонацизм: "защита" русскоязычных на Донбассе, Украина (2014).

8. Вторжение в чужую страну ночью без объявления войны

Нацизм: 22 июня 1941 года, бомбардировка аэродромов, военных объектов и жилых кварталов украинских городов.

Неонацизм: 24 февраля 2022 года, бомбардировка аэродромов, военных объектов и жилых кварталов украинских городов.

"Совпадение? Не думаю!" (с)

Извините, что процитировали одного из современных геббельсов российской пропаганды... Но главное сейчас помнить, что Украина не начинает неонацизм, а заканчивает его.