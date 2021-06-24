Ну откуда они берутся? Блогер-переселенец с Донбасса назвал Украину е*аной (видео)

Парень объяснил, что жестко унизил Украину после того, как в страну не пустили его друга-россиянина

Очередной блогер в Украине попал в скандал. На этот раз выходец с Донбасса (сейчас живет на подконтрольной Украине территории) Антон Громов, использую нецензурную брань, жестко унизил Украину, а потом, после не менее жесткой реакции пользователей сети, записал видео с извинениями. Соответствующие видеоролики опубликовал Telegram-канал Катарсис.

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"Них*я нет прав, бл*ть, ничего нет. И что в итоге, бл*ть? В итоге я, бл*ть, остаюсь в этой е*аной Украине. Сниму, с*ка, квартиру нормальную себе и буду сидеть здесь, бл*ть", – высказался блогер.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Дальше все пошло по привычной в последнее время схеме: сразу закрыл Instagram и через некоторое время появилось видео с извинениями. По его словам, все из-за того, что в нашу страну не пустили его товарища из России.

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"Я хочу извиниться перед каждым из вас, кого я обидел. Я обидел Украину – я забираю свои слова назад. Я не считаю Украину е*аной, потому что я иначе тут не жил бы. Это были лишь эмоции, потому что я хотел позвать своего друга в Украину: он обычный русский гражданин и его не пускают. Я просто выложил эмоции в сторис и это восприняли радикально и жестко. Хотя там не было никакого агрессивного посыла – это был просто мат на эмоциях", – объяснился Громов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно блогер из Ирпеня назвала украинский язык е*учим. После ее скандального высказывания девушке и ее семье стали поступать угрозы.

А в начале июня украинка из Чугуева унизила украинских военных, назвав их тварями. Потом, конечно, последовало видео с извинениями.