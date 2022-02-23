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"Ну пи*дец! Что за х*йня?": депутат пришел на "разборки" к Корниенко (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 15:10
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На видео попала матерная речь депутата от СН
Депутаты Верховной Рады. Фото: коллаж "Сегодня"
Депутаты Верховной Рады. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сеть попало видео разговора двух членов партии "Слуга народа" – народного депутата Дмитрий Люботы и вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. На нем политики обсуждают голосование за санкции против РФ, используя нецензурную брань.

Об этом сообщает Инсайдер UA.

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На видео народный депутат обращается к вице-спикеру Корниенко: "Ну п*здец. Мне звонят с "Суспільного", говорят, чего не голосовал, что за х*йня?" Тот отвечает также вопросом "А чего ты не голосовал?" На что Любота говорит: "Ну, по санкциям! У меня не засчитался".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

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Отметим, за санкции против РФ не голосовали от "ОПЗЖ":

  • Михаил Макаренко,
  • Александр Колтунович,
  • Василий Нимченко,
  • Юрий Бойко,
  • Виталий Борт,
  • Сергей Дунаев,
  • Юлий Иоффе,
  • Владимир Кальцев,
  • Дмитрий Исаенко,
  • Игорь Кисилев,
  • Александр Лукашев,
  • Федор Христенко.

От "Слуги народа" не голосовали:

  • Анатолий Гунько,
  • Алексей Ковалев,
  • Дмитрий Любота,
  • Ольга Савченко,
  • Александр Трухин,
  • Павел Халимон.

От партии "Голос": Леся Василенко; "Довіра": Николай Люшняк, Сергей Шахов; Внефракционные: Вадим Новинский, Сергей Магера.

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Позже "слуга" Дмитрий Любота на своей странице в Facebook заявил, что он голосовал за санкции против РФ, но его голос якобы не засчитался.

"Но мой пульт почему-то не сработал, поэтому в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины Я написал соответствующее заявление, чтобы учли мой голос "ЗА" в поименном голосовании о проекте Постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ( №7064) в целом", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ.

Также напомним, Австралия вводит санкции в отношении России из-за признания "ЛДНР".

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