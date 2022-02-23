"Ну пи*дец! Что за х*йня?": депутат пришел на "разборки" к Корниенко (видео)

В Сеть попало видео разговора двух членов партии "Слуга народа" – народного депутата Дмитрий Люботы и вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко. На нем политики обсуждают голосование за санкции против РФ, используя нецензурную брань.
Об этом сообщает Инсайдер UA.
На видео народный депутат обращается к вице-спикеру Корниенко: "Ну п*здец. Мне звонят с "Суспільного", говорят, чего не голосовал, что за х*йня?" Тот отвечает также вопросом "А чего ты не голосовал?" На что Любота говорит: "Ну, по санкциям! У меня не засчитался".
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Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Отметим, за санкции против РФ не голосовали от "ОПЗЖ":
- Михаил Макаренко,
- Александр Колтунович,
- Василий Нимченко,
- Юрий Бойко,
- Виталий Борт,
- Сергей Дунаев,
- Юлий Иоффе,
- Владимир Кальцев,
- Дмитрий Исаенко,
- Игорь Кисилев,
- Александр Лукашев,
- Федор Христенко.
От "Слуги народа" не голосовали:
- Анатолий Гунько,
- Алексей Ковалев,
- Дмитрий Любота,
- Ольга Савченко,
- Александр Трухин,
- Павел Халимон.
От партии "Голос": Леся Василенко; "Довіра": Николай Люшняк, Сергей Шахов; Внефракционные: Вадим Новинский, Сергей Магера.
Позже "слуга" Дмитрий Любота на своей странице в Facebook заявил, что он голосовал за санкции против РФ, но его голос якобы не засчитался.
"Но мой пульт почему-то не сработал, поэтому в соответствии с Регламентом Верховной Рады Украины Я написал соответствующее заявление, чтобы учли мой голос "ЗА" в поименном голосовании о проекте Постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ( №7064) в целом", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ.
Также напомним, Австралия вводит санкции в отношении России из-за признания "ЛДНР".