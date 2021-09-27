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Жизнь в "красной" зоне карантина: пустят ли в магазин без вакцинации?

27 сентября, 10:59
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Такое решение Минздрава повлияет на обеспеченность украинцев
Для магазинов будут действовать соответствующие ограничения / Коллаж "Сегодня"
Для магазинов будут действовать соответствующие ограничения / Коллаж "Сегодня"

При переходе Украины в "красную" зону карантина продуктовые магазины продолжат свою работу. Для них будут действовать соответствующие ограничения, но условия обязательной вакцинации посетителей пока вводить не планируют.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "РБК-Украина".

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"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания – они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", – утверждает Игорь Кузин.

Принятие такого решения может существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, которые работают в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей – такой нормы, скорее всего, не будет", – добавил Кузин.

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По Киеву уже распространяются слухи, где преподавателей столичных вузов и школ подталкивают к вакцинации. Невакцинированным угрожают лишением премий ко Дню учителя, всевозможных доплат и даже пугают увольнениями. Но как оказалось – это вовсе не слухи. В одном из заведений профтехнического образования столицы учителей и мастеров поставили перед фактом – немедленно пройти вакцинацию. В противном случае руководство грозится лишить преподавателей премий и доплат.

Похожая ситуация была в Одессе. Там студентов, которые живут в общежитиях, заставляли вакцинироваться от коронавируса. В противном случае их будут выселять.

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