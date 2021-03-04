"Нужно достичь глобального иммунитета": Шмыгаль готов публично вакцинироваться от коронавируса

Он это сделает в порядке очереди

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что планирует пройти публичную вакцинацию.

Реклама

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам года работы Кабинета министров.

"Как только будет возможность и подойдёт моя очередь, я лично вакцинируюсь и приглашаю всех сделать то же самое. Чтобы показать, что это критическая необходимость для национальной безопасности государства. Чем скорее мы вакцинируемся, тем скорее сможем вернуться к нормальной жизни. Нужно достичь глобального иммунитета", – сообщил Шмыгаль.

В тренде Еще раз о предсмертной записке генерала Кравченко (укр.)

Отметим, что ранее публично вакцинировались от коронавируса – президент Украины Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в Украине в течение 2021-2022 годов планируется вакцинировать более 20 миллионов человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама