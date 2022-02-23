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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Нужно эвакуироваться? В Сети распространяют фейковые приказы от министерств

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 16:46
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Министры напомнили, что что все официальные приказы появляются на сайтах их министерств
На фейковых приказах есть подписи министров / Коллаж "Сегодня"
На фейковых приказах есть подписи министров / Коллаж "Сегодня"

В больницы и учебные учреждения Украины рассылают приказы про эвакуацию. Однако министры заявляют, что это все фейк.

Об этом сообщают глава МОН Сергей Шкарлет и глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Учебные заведения

В соцсетях распространяется фейковый приказ Министерства образования. В нем говорится о том, чтобы принять меры мобилизации и подготовить к эвакуации имущество высших учебных заведений.

Сергей Шкарлет подтвердил, что документ ненастоящий.

"Все учебные заведения работают в обычном режиме. Действующие приказы публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки", – написал Сергей Шкарлет.

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Фейковый приказ от Министерства образования. Фото: "Бабель"
Фейковый приказ от Министерства образования. Фото: "Бабель"

Учреждения здравоохранения

Похожий приказ появился в Сети и от Министерства здравоохранения. Там указано об эвакуации из больниц Киева, Львова и других городов.

Однако Виктор Ляшко предупреждает, что все учреждения здравоохранения работают в штатном режиме.

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"Заведения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам", – написал Виктор Ляшко.

Фейковый приказ от Министерства здравоохранения. Фото: "Бабель"
Фейковый приказ от Министерства здравоохранения. Фото: "Бабель"

Боевики выдали очередной фейк о ВСУ

Боевики придумали очередной фейк про ВСУ. Якобы украинские войска обстреляли Донецк из реактивной установки БМ-21 "Град". Об этом сообщают только оккупационные и российские СМИ.

Тем временем, в штабе ООС рассказали о десятках обстрелов боевиков. По состоянию на 17:00 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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