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Нужно ли Украине вступать в НАТО? Украинцы дали неожиданный ответ (видео)

12 марта, 22:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вступление Украины в НАТО поддерживают 57% опрошенных

Большинство украинцев считают, что Украина должна стать членом НАТО.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Вступление Украины в НАТО поддерживают 57% опрошенных украинцев. В то же время против вступления 36%, а 7% – не определились.

Как оказалось, в ЕС украинцы хотят еще больше, чем в НАТО. На вопрос, поддерживаете ли вы вступление в ЕС, украинцы ответили так:

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  • 69% – "за";
  • 25% – против;
  • 6% не определились.

Ранее мы писали, что Украина надеется на поддержку Соединенных Штатов в скорейшем продвижении к членству в НАТО.

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Также недавно председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что мнение России по поводу вопроса Украины в НАТО не играет никакой роли. По его словам, на сегодняшний день Украина защищает свою землю от российского агрессора, поэтому у Украины есть только один путь защитить свою возможность строить независимое государство – стать членом НАТО.

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НАТО опрос Украина Свобода слова Савика Шустера
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