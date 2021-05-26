Нужны деньги на операцию: телефонные аферисты придумали новую схему "заработка"

Одиноким старикам звонят "сыновья" и "дочери", которые просят денег на лечение

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Мошенники придумали новую схему выманивания денег. Во Львовской области двое мужчин под видом медиков обобрали семь пенсионеров. Те добровольно отдали им более 150 тысяч гривен.

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О деталях схемы в новостях "Сегодня" рассказывает Александра Стасишин.

Пани Анисии из Сокольников под Львовом позвонили поздно вечером. "Дочка" сказала, что попала в аварию, обе ноги сломаны в коленях, после чего подключился мужской голос. Псевдоврач сказал: срочно нужны деньги на операцию. Попросил подготовить наличные – за ней уже едут.

Видео: Сегодня

Мужчинам, которые назвались "медиками", бабушка отдала все, что имела – 19 тысяч гривен. Получила расписку. Но когда набрала дочь, спросить, как прошла операция – услышала, что та живая и здоровая. Пенсионерка пошла в полицию. Но оказалось, что так обманули не только ее.

Начальник сектора превенции патрульной полиции отдела №6 Львовского райуправления милиции Александр Славицкий, говорит, что правоохранители поняли: работают одни и те же мошенники. Было установлено, что они обманули людей на сумму около 150 тысяч гривен.

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По горячим следам задержали двоих подозреваемых – оба ранее судимы. Они во всем сознались и раскрыли схему мошенничества. Они трижды ездили, забирали деньги – 19 тысяч гривен, 27 и 120. Одна и та же схема – на госпитализацию, на лечение.

А чтобы схема выглядела более естественно, мошенники приезжали с заготовленной заявлением, в котором была указана определенная сумма и просьба "пострадавших" передать деньги "врачам".

Жертвами выбирали преимущественно одиноко живущих пожилых людей. А гастролерами оказались жители Харьковской области, жившие в небольшом хостеле почти в центре Львова, поэтому ездившие на такси.

Теперь за мошенничество обоим грозит еще три года тюрьмы. Вернут ли жертвам их деньги – пока неизвестно. Часть наличных полиция изъяла в качестве вещественных доказательств, другую – мошенники успели потратить.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, телефонные аферисты выманили только в одной семьи более миллиона гривен. Схема известна не первый год: ваш родственник попал в аварию, поэтому и нужны деньги.

Также сообщалось, что во Львове задержали злоумышленников из Сумской области – они угощали заробитчан отравленным алкоголем, а затем грабили, когда те теряли сознание.