Нужны конкретные действия – в Офисе президента прокомментировали встречу Байдена и Меркель

Владимир Зеленский, Джо Байден и Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

Итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель подтверждают то, что США и Германия осознают опасность попыток руководства РФ увеличить давление на Украину. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

Реклама

Подоляк подчеркнул, что в Офисе президента констатируют отсутствие любых негативных сигналов для Украины.

"По итогам встречи были сделаны заявления, которые в целом соответствуют предыдущим позициям сторон и при этом подтверждают то, что и США, и Германия осознают опасность попыток руководства России увеличить давление на Украину и другие государства Центральной и Восточной Европы", – сказал он.

Также в Офисе президента отмечают, что какие-либо сигналы и заявления представителей США и Германии не могут снять ту угрозу, которая объективно существует из-за попыток России использовать газ как политическое оружие в Европе уже на новом уровне – гораздо более опасном, чем это было в предыдущие годы.

"Нужны конкретные действия и решения по проекту "Северный поток-2", которые будут воплощать на практике принципы, декларируемые представителями США и Германии. Работа над выработкой таких действий и решений продолжается на всех уровнях между Киевом, Берлином, Брюсселем и Вашингтоном, и мы ожидаем визита президента Украины Владимира Зеленского в США для конкретизации такой работы на высшем уровне украинско-американских отношений", – добавил советник главы Офиса президента.

В тренде Помощника нардепа задержали на взятке: кого и зачем он пытался подкупить

Реклама

Как известно, президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам переговоров 15 июля в Вашингтоне заявил, что Россия не должна использовать энергетику как оружие.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не должен стать заменой транзита газа через Украину.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может состояться в конце июля или в начале августа.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.