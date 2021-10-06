Нужны ли маски COVID-вакцинированным? Ответ от Минздрава

Маска защищает здоровых людей от инфицированных / Коллаж "Сегодня"
Даже если человек прошел полный курс прививок против COVID-19 или переболел, он должен носить защитную маску. Это основной способ избежать инфицирования коронавирусом, делающий невозможным его передачу.
Об этом сообщает Минздрав.
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Почему всем нужно носить защитные маски?
- Маска защищает здоровых людей от инфицированных.
- Пока в Украине нет коллективной защиты от коронавируса, поэтому риск заразиться остается.
- Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет усилить защиту от новых штаммов коронавируса.
Как правильно использовать медицинские маски?
- Медицинскую маску нужно надевать чистыми руками.
- Нельзя использовать маски повторно, а также те, которые имеют повреждения. Нельзя носить чужие маски.
- Нужно правильно надевать маску, чтобы она закрывала рот и нос.
- Снимать медицинскую маску нужно, не трогая ее переднюю часть.
- Менять медицинские маски нужно каждые два часа и тогда, когда маска стала влажной.
- Выбрасывать использованные маски нужно в закрытые контейнеры.
Ранее мы писали:
- В Херсоне, в одном из местных супермаркетов, мужчина надел пакет вместо защитной маски.
- Национальная полиция будет проводить показательные рейды, чтобы контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах, особенно это касается объектов критической инфраструктуры.