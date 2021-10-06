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Нужны ли маски COVID-вакцинированным? Ответ от Минздрава

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 октября, 16:08
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Это поможет избежать инфицирования коронавирусом
Маска защищает здоровых людей от инфицированных / Коллаж "Сегодня"
Маска защищает здоровых людей от инфицированных / Коллаж "Сегодня"

Даже если человек прошел полный курс прививок против COVID-19 или переболел, он должен носить защитную маску. Это основной способ избежать инфицирования коронавирусом, делающий невозможным его передачу.

Об этом сообщает Минздрав.

Почему всем нужно носить защитные маски?

  • Маска защищает здоровых людей от инфицированных.
  • Пока в Украине нет коллективной защиты от коронавируса, поэтому риск заразиться остается.
  • Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет усилить защиту от новых штаммов коронавируса.

Как правильно использовать медицинские маски?

  • Медицинскую маску нужно надевать чистыми руками.
  • Нельзя использовать маски повторно, а также те, которые имеют повреждения. Нельзя носить чужие маски.
  • Нужно правильно надевать маску, чтобы она закрывала рот и нос.
  • Снимать медицинскую маску нужно, не трогая ее переднюю часть.
  • Менять медицинские маски нужно каждые два часа и тогда, когда маска стала влажной.
  • Выбрасывать использованные маски нужно в закрытые контейнеры.

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