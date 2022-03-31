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О закрытом небе и поддержке союзников. Минобороны опровергло популярные мифы

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31 марта, 23:07
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В ведомстве затронули тему о том, что успехов Украины на земле якобы достаточно для победы
В Министерстве обороны опровергли несколько мифов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Министерстве обороны опровергли несколько мифов. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины опубликовало несколько мифов из общества о ситуации в небе и поддержке союзников. В ведомстве решили опровергнуть информацию.

Об этом Минобороны сообщило на своей странице в Facebook.

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Миф: Успехов Украины на земле достаточно для победы.

Правда: Преимущество в воздухе – решающий фактор в этой войне.

Контроль в воздушном пространстве играл ключевую роль во всех войнах времен Второй мировой войны. Доминирование в воздухе – это быстрое и точное нанесение ударов по войскам противника, центрам его логистического обеспечения и другим важным объектам, это очень мощная огневая поддержка собственных наземных войск и морских сил.

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Миф: Украинские Воздушные Силы обладают оружием для эффективной защиты страны от России.

Правда: Российские ВКС существенно превосходят украинские и имеют доступ к более современным радарам и ракетным технологиям.

Воздушные силы ВС Украины не могут полностью закрыть небо над Украиной и достичь преимущества над Россией в воздухе. Российские ВКС значительно превосходят украинские ПС в количестве и передовых технологиях. Из-за этого дисбаланса между военно-космическими силами России и Украины, Воздушные силы ВС Украины с самого начала войны срочно обратились с просьбой к западным партнерам о предоставлении более современных истребителей и средств ПВО. Воздушные Силы тоже несут потери, все больше техники уничтожается российскими войсками, или она ломается в процессе эксплуатации, эта потребность становится все насущнее.

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Миф: "Стингеры" или другие ПЗРК компенсируют нехватку техники Воздушных Сил Украины.

Правда: Для успешного противостояния в небе российской авиации (в т.ч. крылатых ракет) Украине необходимы и истребители, и зенитные ракетные комплексы среднего и дальнего радиуса действия.

Портативные системы ПВО, такие как Stinger, имеют ограниченный радиус действия (до 5 км) и функциональность, и не могут компенсировать отсутствие современных истребителей и зенитных ракетных систем средней и большой дальности. Беспилотники-камикадзе предназначены для поражения наземных целей и также не могут противостоять российским самолетам и ракетам.

Миф: США и НАТО предоставляют Украине необходимое оружие. Союзники делают все возможное кроме непосредственного участия в войне.

Правда: На сегодняшний день наши союзники не ответили на призыв о предоставлении средств ПВО (истребителей и ЗРК).

Мы не получили вооружение, необходимое нам для защиты нашего неба и победы, кроме уже предоставленных переносных зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

В небе больше всего нужны истребители. В данных условиях Воздушным Силам достаточно было F-15 и F-16 поколения 4+, на которых украинские пилоты смогут летать уже после 2-3 недель обучения. В отличие от советских МиГ-29, эти истребители оснащены лучшими технологиями, используемыми противником, в том числе современными радарами и ракетами.

Наземные системы ПВО смогут предотвратить авиаудары и ракетные удары. Россия выпустила более 1000 баллистических и крылатых ракет и сбросила сотни тонн неуправляемых бомб на города и села Украины. Большинство из них можно было бы перехватить, если бы украинское небо было защищено необходимым количеством современных систем ПВО.

В настоящее время Украина располагает зенитными ракетными комплексами большой дальности С-300 (SA-10) и системой противоракетной обороны средней дальности Бук-М1. Однако это устаревшие системы советской эпохи, которые намного хуже российских, таких как С-400 и другие.

Для эффективной защиты украинского воздушного пространства наиболее эффективными были бы системы Patriot (США) или более дешевые и мобильные системы NASAMS (Норвегия). Впрочем, дополнительно Украина не отказалась бы и от советских систем С-300, Бук-М1, которые тоже сейчас эффективны в борьбе с противником.

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