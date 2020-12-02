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ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

2 декабря, 20:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минздрав распределит полученные тесты по регионам

Украина получила от правительства Объединенных Арабских Эмиратов 100 тысяч наборов для экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 и 200 тысяч защитных масок в рамках договоренностей о медицинской помощи.

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Об этом стало известно во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлии Соколовской с женой посла ОАЭ госпожой Аль-Кааби, сообщили в ОП.

Соколовская поблагодарила ОАЭ за поддержку в преодолении пандемии коронавируса в Украине.

По ее словам, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, который будет распределять их по регионам.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус, на что правительство выделит 1 млрд грн.

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В то же время власти Украины не собираются проводить всеобщее тестирование населения на COVID-19, поскольку это слишком дорого.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ОАЭ тесты Украина маска коронавирус Офис президента
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