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"Оба полицейских находились в отпуске". Полиция расследует убийство копа в Чернигове

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 18:37
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Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению
Полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения
Полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента на улице Независимости в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован. Открыто производство по факту умышленного убийства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговщины.

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Так, группа молодых мужчин "нанесла телесные повреждения полицейским". В результате – один из них погиб, а другой был доставлен в больницу.

По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.

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В сообщении отмечается, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

"Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему", – говорится в сообщении.

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Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.

"Покушение" на главу Госархива в Киеве

Недавно стало известно, что в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Как оказалось, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичках, но попал в шею прохожего.

На улице Преображенской медики госпитализировали водителя Анатолия Хромова с непроникающим ранением шеи. Копы установили личность стрелявшего – им оказался местный житель.

Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего.

Из квартиры злоумышленника, 1989 года рождения, изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

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