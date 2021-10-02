"Оба полицейских находились в отпуске". Полиция расследует убийство копа в Чернигове

Полиция устанавливает обстоятельства ночного инцидента на улице Независимости в одном из супермаркетов в Чернигове, в результате которого погиб полицейский, еще один был госпитализирован. Открыто производство по факту умышленного убийства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черниговщины.
Так, группа молодых мужчин "нанесла телесные повреждения полицейским". В результате – один из них погиб, а другой был доставлен в больницу.
По данному факту полиция Черниговской области открыла уголовное производство и назначила служебное расследование.
На Киевщине ремонт закончился жестоким убийством (фото)
В сообщении отмечается, что на момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
"Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему", – говорится в сообщении.
Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.
"Покушение" на главу Госархива в Киеве
Недавно стало известно, что в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Как оказалось, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичках, но попал в шею прохожего.
На улице Преображенской медики госпитализировали водителя Анатолия Хромова с непроникающим ранением шеи. Копы установили личность стрелявшего – им оказался местный житель.
Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего.
Из квартиры злоумышленника, 1989 года рождения, изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.
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