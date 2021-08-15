Обещают деньги и билеты на футбол – украинцев начали поощрять за прививки от COVID-2019

В Кропивницком вакцинацию делают в автобусах, а в Киеве – в ТРЦ. Но в конце недели центры вакцинации по всей стране приостановят работу на два дня

При поступлении в больницу тест на коронавирус у пациентки оказался позитивным / Фото: коллаж "Сегодня"

От дефицита вакцин против COVID- 2019, Украина перешла к фазе их избытка. Учитывая угрозу заразного штамма "Дельта", украинцев поощряют вакцинироваться. Примерно такой же подход в странах Европы, США и Израиле. "Сегодня" разыскал характерные примеры:

В Кропивницком ездит специальный автобус, где можно сделать прививку. Городской транспорт переоборудуют под мобильный пункт иммунизации. Затем он курсирует по удаленным районам города.

В Ивано-Франковске мэр Руслан Марцинкив сообщил о намерении городских властей премировать педагогов, которые прошли вакцинацию. Правда, неизвестно, о какой сумме идет речь.

В Киеве вакцинация началась в ТРЦ. Тем, кто ее прошел, дарят билеты на футбольные матчи. Правда, записываться тут лучше заранее.

"Я даже не знала, пришла, смотрю – тут прививки. Почему нет? Для сына, чтобы он мог рассказать и заинтересовать других, – говорит киевлянка, посетившая ТРЦ и разговорившаяся с нашим репортером. – Брать ли билеты? Конечно! Я не буду опасна для других, поэтому почему бы на футбол не пойти".

Дельта наступает, а центры вакцинации приостановят работу на два дня

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Между тем, опасная мутация коронавируса – штамм "Дельта" – продолжает наступать. В Украине уже ужесточили правила пересечения границы, местные власти вводят новые правила в областях. Этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

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При этом, как стало известно "Сегодня", центры массовой вакцинации не будут работать 23 и 24 августа. Это связано с празднованием 30-летней годовщины Независимости Украины, поясняют столичные чиновники. Не будут работать также пункты, расположенные в медицинских учреждениях. Тем, кто записался именно на эти дни, советуют сделать это до 23 августа или после 24.

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Ранее, как сообщал "Сегодня", в Украине после прививки вакциной Moderna умерла женщина. Пока что медики называют ситуацию несчастным случаем: вакцину вкололи человека, у которого уже была коронавирусная инфекция, причем, эта инфекция получила опасное развитие.

Также в Винницкой области от нового штамма "Дельта" умерли три человека. Всего в области "Дельту" обнаружили у 25 больных COVID-19.

Подробнее о том, как украинцев завлекают вакцинироваться – в сюжете: