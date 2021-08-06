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Обесточенные дома, потопы и поваленные деревья. Что творила непогода в Украине

6 августа 2021 8:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели уже откачали воду из затопленных участков, больше всего от стихии пострадала Хмельницкая область

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение, а спасатели убирают поваленные деревья. Коллаж "Сегодня"

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение, а спасатели убирают поваленные деревья. Коллаж "Сегодня"

В Украине из-за сильного дождя, гроз и порывов ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Сейчас на местах работают бригады облэнерго.

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Об этом рассказали в ГСЧС.

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Отмечается, что в результате непогоды срабатывали системы автоматической защиты ЛЭП.

Какие области больше всего пострадали:

  • Хмельницкая – 206;
  • Киевская – 63;
  • Тернопольская – 42;
  • Черновицкая – 39;
  • Львовская – 36;
  • Винницкая – 29;
  • Житомирская – 23;
  • Кировоградская – 2.

Что еще натворила непогода?

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Из-за ливня подтоплено:

  • два жилых дома;
  • 13 подвальных помещений;
  • 10 дворов;
  • 8 хозяйственных зданий;
  • одна насосная станция.

Также ветер повредил кровли четырех зданий и повалил 155 деревьев.

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"Киев Оперативный" сообщает, что в столице на улице Леваневского, 4, дерево рухнуло на припаркованный автомобиль.

Ствол дерева "приземлился" на капот авто. Фото: "Киев Оперативный"

По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Работники ГСЧС уже откачали 2965 кубометров воды, поваленные деревья разрезали и убрали.

Отметим, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой.

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Ранее сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также напомним, в Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев

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