Обесточенные дома, потопы и поваленные деревья. Что творила непогода в Украине

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение, а спасатели убирают поваленные деревья. Коллаж "Сегодня"
В Украине из-за сильного дождя, гроз и порывов ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях. Сейчас на местах работают бригады облэнерго.
Об этом рассказали в ГСЧС.
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Отмечается, что в результате непогоды срабатывали системы автоматической защиты ЛЭП.
Какие области больше всего пострадали:
- Хмельницкая – 206;
- Киевская – 63;
- Тернопольская – 42;
- Черновицкая – 39;
- Львовская – 36;
- Винницкая – 29;
- Житомирская – 23;
- Кировоградская – 2.
Что еще натворила непогода?
Из-за ливня подтоплено:
- два жилых дома;
- 13 подвальных помещений;
- 10 дворов;
- 8 хозяйственных зданий;
- одна насосная станция.
Также ветер повредил кровли четырех зданий и повалил 155 деревьев.
"Киев Оперативный" сообщает, что в столице на улице Леваневского, 4, дерево рухнуло на припаркованный автомобиль.
По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Работники ГСЧС уже откачали 2965 кубометров воды, поваленные деревья разрезали и убрали.
Отметим, в последнее время непогода все чаще накрывает Украину, причем часто бури с грозами заканчиваются потопами и поврежденной инфраструктурой.
Ранее сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, а в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.
Также напомним, в Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило.
Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев