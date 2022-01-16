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Облачно, осадков не будет: погода в Украине на 16 января (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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16 января, 06:57
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Жителям восточных, центральных и северных областей следует ожидать морозов, хоть и небольших
В стране будет преимущественно без осадков. Коллаж "Сегодня"
В стране будет преимущественно без осадков. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 16 января, будет облачной. Температура воздуха будет колебаться от –1 до +3 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

В стране будет преимущественно без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер западных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Жителям восточных, центральных и северных областей следует ожидать морозов, хоть и небольших. Днем температура опустится до -1. Теплее всего будет на Днепропетровщине.

А в Киеве в воскресенье, 16 января, прогнозируют -1…+1 градус. Осадков также не будет. Там разгуляется северо-западный ветер, максимальная скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

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