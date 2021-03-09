Областям в "красной" зоне ужесточили карантин

Кабинет министров расширил перечень ограничений для областей, где зафиксирован "красный" уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_інфо".
Новые ограничения касаются работы общественного транспорта. Запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров (кроме транзитных перевозок).
При этом под ограничения не попадают:
- перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве пяти человек (в т.ч. с водителем), но без учета детей;
- перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
- перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры;
- перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
Напомним, что сейчас "красный" уровень действует в четырех регионах: в Житомирской области, на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.
Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине из-за сложной эпидемиологической ситуации 10 областей могут попасть в красную зону карантина.
Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине
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