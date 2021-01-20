Обмен пленными заморожен, но из ОРДЛО в Украину вернутся девять заложников

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и т.н. "ДНР" и "ЛНР" заморожен, однако оккупационные "власти" отдельных районов Донецкой и Луганской областей в одностороннем порядке передадут Киеву девять человек.
Об этом на КПВВ "Золотое" заявила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, заложников могут освободить уже сегодня-завтра. Денисова добавила, что оккупанты передадут "посреднику" незаконно удерживаемых лиц.
"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев", – рассказала Денисова.
При этом омбудсмен не смогла назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину. Как только они будут переданы, будет понятен их статус, добавила Денисова.
Напомним, Украина каждый месяц, начиная с июля, отправляет в ОБСЕ списки пленных на обмен по четырем категориям:
- установлен – согласен на обмен;
- согласен на обмен – подготовлен к обмену;
- установлен – не согласен на обмен;
- не установлен.
Также напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля 2020 года на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).
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