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Обмен пленными заморожен, но из ОРДЛО в Украину вернутся девять заложников

20 января, 17:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Удерживаемых лиц из Луганска и Донецка через Ростов-на-Дону и Минск отправят в Киев, говорит Денисова

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и т.н. "ДНР" и "ЛНР" заморожен, однако оккупационные "власти" отдельных районов Донецкой и Луганской областей в одностороннем порядке передадут Киеву девять человек.

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Об этом на КПВВ "Золотое" заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, заложников могут освободить уже сегодня-завтра. Денисова добавила, что оккупанты передадут "посреднику" незаконно удерживаемых лиц.

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев", – рассказала Денисова.

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При этом омбудсмен не смогла назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину. Как только они будут переданы, будет понятен их статус, добавила Денисова.

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Напомним, Украина каждый месяц, начиная с июля, отправляет в ОБСЕ списки пленных на обмен по четырем категориям:

  • установлен – согласен на обмен;
  • согласен на обмен – подготовлен к обмену;
  • установлен – не согласен на обмен;
  • не установлен.

Также напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля 2020 года на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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ОБСЕ заложники боевики пленные обмен пленными ОРДЛО Людмила Денисова

Источник: Сегодня

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