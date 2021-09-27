Обновление положения о военной службе в ВСУ: что изменится для украинцев

Указ главы государства также определяет срок прохождения военной службы

Документ предусматривает введение первичного военного звания для только что призванных лиц - рекрута. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает Офис президента.

Что изменится:

Своим указом глава государства уточнил норму о заключении первого контракта с выпускниками высших военных учебных заведений и курсов подготовки офицерского состава. Документ определяет, что с курсантами ВУЗов и слушателями курсов, не имеющих офицерских званий, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава – сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации – на 10 лет.

Указ главы государства также определяет срок прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых – на 3 года, сержантам и старшинам – от 3 до 5 лет.

Документ предусматривает введение первичного военного звания для только что призванных лиц – рекрута. После принятия присяги им присваивается звание рядового (матроса).

Для лиц офицерского состава водится первичное воинское звание младшего лейтенанта (ранее – лейтенанта, в отдельных случаях – младшего лейтенанта).

Указ президента также уточняет сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении, освобождения от должностей военнослужащих и ряд других положений.

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