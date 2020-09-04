Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

Специальные мини-камеры будут считывать эмоции с лиц участников шоу

Сегодня, 4 сентября, на телеканале "Украина" продолжится ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Обновленное социально-политическое шоу выходит в эфир из современнейшей студии, которую специально придумали французские телевизионщики.

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Среди ноу-хау – считывание эмоций с лиц всех присутствующих в студии, звук, который участники могут слышать по-разному, и многое другое. В каждой программе, за исключением карантина, 100 зрителей в студии будут участниками шоу. Место каждого оборудовано мини-компьютером. С его помощью можно голосовать за или против высказываний гостя. А мини-камеры будут фиксировать эмоциональную реакцию во время голосования.

Онлайн-трансляцию ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будет вести сайт "Сегодня". Начало в 21:00. Не пропустите!

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Как сообщалось, традиционно Савик Шустер будет приглашать на ток-шоу интересных гостей: политиков, лидеров общественного мнения и экспертов.

Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

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