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Обогнал Boeing: в Нацполиции назвали антирекорд на украинских дорогах

29 декабря, 17:31

Игорь Серов , Стас Кожемякин

Удивительно, как "главный шумахер страны" не взлетел во время езды

Украинские патрульные назвали "антирекорд", который в этом году камеры автофиксации нарушений скоростного режима зафиксировали на дорогах страны.

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Об этом сайту "Сегодня" 29 декабря сообщили в пресс-службе Департамента патрульной полиции Украины.

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Антирейтинг возглавил водитель, который разогнал свой автомобиль до 240 км/час. Стоит отметить, что это больше скорости, которую авиалайнер Boeing развивает при взлете – 220 км/час.

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Модель машины или участок дороги, на котором зарегистрировали нарушение, при этом не уточняется.

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Напомним, что ранее в этом месяце украинская полиция получила четыре внедорожника Skoda Kodiaq, которые будут оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств "Фантом". Они смогут фиксировать нарушения ПДД по ходу патрульного авто, навстречу и даже cзади. Еще одна их особенность в том, что распознать на дороге их невозможно – они выглядят как обычные машины, но оборудованы специальным прибором.

Также мы писали, что с 1 июня в Украине заработала система автофиксации нарушений ПДД. Сайт "Сегодня" разбирался, как это работает.

Видео: Сегодня

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ПДД превышение скорости правила дорожного движения Нарушения ПДД

Источник: Сегодня

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