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Обострение на Донбассе: боевики не прекращают огонь, ранены 10 военных

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 августа, 08:06
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Штаб Операции объединенных сил сообщил о 18 обстрелах, которые вели боевики по украинским позициям
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 28 августа, на Донбассе произошло существенное обострение ситуации. Наемники 18 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены 10 военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил .

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  • Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
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  • Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
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Как сообщается, в результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Ситуация сегодня

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" По состоянию на 7:00 утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра ", – говорится в сообщении.

Донбасс
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