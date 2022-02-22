Обращение Зеленского: объявлен призыв резервистов и налоговые "каникулы"

Президент рассказал, чем Украина ответит на признание Россией ОРДЛО

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублик "ЛДНР".

"Вчера РФ признала независимость квази-образований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня – ратифицировала так называемые "соглашения" и предоставила разрешение президенту России на использование вооруженных сил за границей. То есть на Донбассе. На территории Украины. На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки тут". Одобрено на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель", – заявил он.

По словам президента, этим решением Россия "фактически вышла из Минских договоренностей".

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Украина инициирует саммит постоянных членов Совбеза ООН

Президент отметил, что для Украины "альтернативы не имеет завершение войны".

"Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Первый – над которым мы работаем – саммит лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности, Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре", – сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Запад за санкции против РФ

Владимир Зеленский отметил, что для западных партнеров нет альтернативы введению санкций.

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"Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, одобрившим введение санкций против террористических образований на оккупированных территориях Украины. Также у меня был разговор с премьером Великобритании Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов. Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности", – перечислил он.

Президент готовит призыв резервистов

Зеленский рассказал, что он издал указ о призыве резервистов в особый период.

"Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению главнокомандующего Вооруженными Силами в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны", – сообщил он.

Бизнесу обещают налоговые льготы

Президент заявил о запуске "программы экономического патриотизма". По его словам, патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю, и тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает рабочие места.

"Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – перечислил он.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Украина готовится разорвать дипотношения с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал разрыв дипломатических отношений с Россией отвечающим интересам государства.

"Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – сообщил он на брифинге 22 февраля.

По словам Кулебы, "это произойдет, как только президент примет соответствующее решение".