Обратите внимание на увеличение лимфатических узлов

Чем раньше родители заметят опасные симптомы, тем больше шансов поставить своевременно диагноз и спасти ребенка

Из всех видов рака у детей наиболее часто встречается лимфома. Ее симптомы очень напоминают те, которые характерны для гриппа – утомляемость, лихорадка.

Профессор Фунда Чорапчиоглу говорит, что лимфома может сопровождаться увеличением лимфатических узлов в любой части тела, а также гепатомегалией (увеличением печени) и спленомегалией (увеличением селезенки). Подобное возможно и при других заболеваниях. Поэтому увеличенные лимфоузлы не всегда свидетельствуют о лимфоме, однако нельзя оставлять без внимания произошедшие в них изменения.

Внимание! Лимфому можно перепутать с гриппом

Профессор Фунда Чорапчиоглу подчеркивает, что усталость, лихорадка, потеря аппетита присущи как лимфоме, так и другим заболеваниям. Это приводит к затруднениям при постановке диагноза, и, в результате, теряется драгоценное время. Увеличение лимфатических узлов (чаще всего наблюдаются в области шеи, паха, подмышек, над ключицей) может наступить при инфекции верхних дыхательных путей и гриппе. Однако такие же признаки сигнализируют о лимфоме. Чем раньше родители заметят опасные симптомы, тем больше шансов поставить своевременно диагноз и спасти ребенка.

Профессор Фунда Чорапчиоглу говорит: "Увеличение лимфатических узлов у детей может быть как неопасным для здоровья, так и признаком лимфомы. Поэтому каждый отдельный случай следует рассматривать индивидуально, с учетом анамнеза и физического осмотра. Кроме того, проводится соответствующее тестирование, анализ крови, а также назначается рентген грудной клетки в 2-х проекциях, УЗИ, компьютерная томография и биопсия. Все это может помочь не пропустить болезнь, чтобы вовремя поставить диагноз".

Самые важные признаки

Профессор Фунда Чорапчиоглу говорит: "Нужно обратить особое внимание на состояние ребенка, если инфекция, лихорадка, потеря веса, ночная потливость, анемия и сыпь сопровождаются увеличением лимфатических узлов на 1 см и более. Если узлы мягкие, легко пальпируются, подвижны, то это говорит об их доброкачественном характере. Неподвижные же, образующие кластер (скопление), могут свидетельствовать о метастатическом раке или лимфоме". Важно точно определить:

время начала заболевания;

прогрессирует ли оно;

какое количество лимфатических узлов с начала болезни увеличилось в размере.

Узлы, которые в течение продолжительного времени не уменьшаются в размере, подлежат исследованию путем взятия биопсии.

Ранняя диагностика – шанс вовремя выявить болезнь

Статистика заболеваемости среди детей свидетельствует, что лимфома входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний и занимает третье место после лейкемии и опухолей центральной нервной системы.

Профессор Фунда Чорапчиоглу говорит: "Ранняя диагностика может помочь выявить болезнь на ранней стадии. Поэтому следует тщательно обследовать детей, чтобы поставить вовремя диагноз".

Профессор рекомендует приучать детей к здоровому, сбалансированному питанию, регулярным физическим упражнениям. Они также не должны находиться в местах для курения.

Но главное – своевременно проведенное обследование. Его смогут выполнить опытные специалисты клиники Acıbadem Maslak.

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