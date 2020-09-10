Обстрел вместо инспекции: боевики атаковали в районе Шумов

После того, как Трехсторонняя контактная группа договорилась о соблюдении перемирия и решила отправить инспекцию в район населенного пункта Шумы, сегодня боевики нарушили договоренности и открыли огонь как раз в этом районе.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"Сегодня, в 14:15, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что такие действия противника свидетельствуют о том, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – заявили в ООС.

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В 503-м батальоне морской пехоты, бойцы которого держат оборону на этом участке фронта, подтвердили провокацию врага.

"Российско-террористические группировки нарушили договоренности и подвергли опасности военнослужащих и наблюдателей миссии ОБСЕ. Во время подготовки к проведению инспекции со стороны незаконных вооруженных формирований были осуществлен прицельный обстрел позиций 503-й ОБМП в районе н.п. Шумы. Также противник поднял в небо и направил на наши позиции два беспилотных летательных аппарата. Все факты зафиксированы и переданы штабу ООС и наблюдателям", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7-го числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений или демонтаж.

9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Как объяснили в "Слуге народа", во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизиться к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль.

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В Офисе президента и Минобороны заявили, что сегодня эта инспекция не будет проведена. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, боевики по непонятным причинам выдвинули новые условия по инспекции в Шумах.

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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