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Обстрелы остановили движение поездов в Украине — какие рейсы опаздывают

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 23:51
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Укрзализныця сообщила о масштабном сбое в графике движения
Из-за обстрелов поезда задерживаются на несколько часов
Из-за обстрелов поезда задерживаются на несколько часов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за ракетных обстрелов украинских городов вечером 4 мая из графика выбились 20 поездов — об этом сообщает "Укрзалізниця".

Поезда опаздывают из-за повреждений железной дороги ракетными ударами

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Отставание графика у некоторых поездов составляет более 11 часов. А поезд Киев – Чоп опаздывает почти на 12 часов.

Какие поезда задерживаются

  • №59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
  • №149 Полтава – Черновцы (+11:11 час);
  • №37 Ужгород – Одесса (+11:09 час);
  • №135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
  • №38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+7:56 час);
  • №2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
  • №42 Львов — Днепр (+6:48 час);
  • №85 Запорожье – Львов (+5:03 час);
  • №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
  • №86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
  • №14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
  • №56 Рахов – Киев (+2:02 ч);
  • №13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
  • №749 Киев – Ивано-Франковск (+1:22 ч);
  • №95 Киев – Рахов (+1:16 ч);
  • №715 Киев – Перемышль (+40 мин);
  • №706 Киев – Перемышль (+8 ч);
  • №753 Харьков – Львов (+19 мин);
  • №744 Львов — Дарница (+10:35 час).

Обстрелы 4 мая

Вечером 4 мая были слышны взрывы над Черкассами и Киевом, работало ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы. В Днепре ракета попала в инфраструктурный объект в центре города, сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Также сообщается, что на Кировоградщине ракета поразила инфраструктурный объект за пределами города Кропивницкий.

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В Броварском районе Киевской области силы ПВО сбили ракету оккупантов. Она упала в поле.

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