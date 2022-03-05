Обстрелы продолжаются. Россия не дает возможности эвакуировать украинцев – Верещук

Россия начала обстрел городов Волновахи и Мариуполя из тяжелого вооружения, что делает невозможным движение колонны в другой город.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.
"Как вы знаете, с 09:00 5 марта у нас была предварительная договоренность о том, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Мариуполь. Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности, даже при посредничестве Красного Креста не сдержала взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха" , – сказала Верещук.
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Также в направлении Мариуполь – Запорожье ведутся бои в районе населенных пунктов Пологи – Орехово, которые делают невозможным движение колонны из Мариуполя в Запорожье.
"Мы обращаемся к российской стороне прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора для того, чтобы дети, женщины и старики смогли покинуть населенные пункты. Также обращаемся к РФ дать возможность из города Днепра и города Запорожья направить гуманитарные грузы, особенно состоящие из медикаментов – инсулин и т. д., а также продуктов питания", – отметила Верещук.
Ситуация в Украине 4 марта
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