Обвиняемый в убийстве сына депутата Соболева признал вину: Это было запугивание

В четверг, 24 декабря, прокурор огласил в суде обвинительный акт в отношении Андрея Лавреги, которого обвиняют в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Тот частично признал свою вину.

Об этом сообщает издание "Судовий репортер".

По версии следствия, Лаврега и Евгений Семенов, которого считают пособником преступления, покушались на жизнь отца – Вячеслава Соболева – но промахнулись и убили ребенка.

Лаврега на суде заявил, что признает вину за убийство ребенка, однако не признает, что намеревался убивать самого Соболева. По его версии, целью было запугать депутата выстрелом.

За время, пока шло расследование, у Лавреги родился ребенок и он на суде заявил, что понимает тяжесть случившегося:

"Так как я тоже являюсь отцом, я просто хочу извиниться. Хочу, чтобы пострадавшие знали, если бы я имел хоть малейшую возможность все исправить, я обязательно бы ею воспользовался... Я хочу сказать, что свою вину я признаю. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном и готов нести ответственность".

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В то же время он заявил, что обвинительный акт признает не полностью и считает, что не все сказанное в нем является правдой.

"Я нажимал на спусковой крючок, я использовал предоставленное мне оружие. Но относительно 115-й статьи Уголовного кодекса (умышленное убийство – Ред.) я не согласен полностью, так как никакого намерения наносить, убивать или калечить Соболева Вячеслава Александровича я не имел... Это действие было предназначено не для отнятия жизни. Целью данной акции было, правильно сказать, запугивание, а не убийство", – заявил Лаврега.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской 1 декабря 2019 года обстреляли автомобиль Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Саша, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

В заказном убийстве следствие подозревало Евгения Семенова и Андрея Лаврегу. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды.

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