"Объясняет Панюта": онлайн-трансляция премьеры

Телеведущий Олег Панюта будет объяснять главные события недели и рассказывать, чего ждать дальше

Олег Панюта возвращается с новым форматом еженедельной программы

Телеведущий Олег Панюта сегодня, 12 июня, возвращается с новым форматом еженедельной аналитической программы для подписчиков и гостей канала "Украина 24".

Все главные новости недели и никакой лишней информации. Каждая программа – это все, что вам нужно знать за прошедшие семь дней и что ждет Украину и мир дальше.

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Теперь самые главные проблемы, прогнозы и выводы для всех – объясняет Панюта! Программа будет выходить каждое воскресенье в 20:30 на You-Tube канале "Украина 24".

Смотрите первый выпуск "Объясняет Панюта" в 20:30 на сайте "Сегодня" и You-Tube канале "Украина 24. А пока – трейлер: