Обязательная вакцинация: в Минздраве рассказали, кому придется сделать прививку от COVID-19

Решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких

Невакцинированные работники будут отстранены от работы/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых обязательной является вакцинация против COVID-19. В то же время в Украине за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав.

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Обязательная вакцинация

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Что говорит министр?

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют инфицироваться на коронавирусную болезнь. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях", — отметил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации.

Отказ от вакцинации

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Кто в зоне риска COVID-19?

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

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