Обыски в больницах "Укрзализныци" и убийство школьника под Киевом – главные новости СЕГОДНЯ

НАБУ пришло с обысками в больницы, под Киевом совершили убийство, в Украине запустили е-больничные. Коллаж "Сегодня"
В больницах "Укрзализныци" в пяти городах прошли обыски, под Киевом из пневматического ружья застрелили 16-летнего школьника, а в Украине запустили е-больничные – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости четверга, 10 июня.
Обыски в больницах
Работников УЗ заподозрили в особо крупной коррупции. Фото: коллаж "Сегодня"
Антикоррупционные органы пришли с обысками в больницы "Укрзализныци" в пяти городах. Открыто дело о махинациях с госзакупками.
Убийство 16-летнего школьника
Под Киевом совершили убийство из ружья. Коллаж: "Сегодня"
Под Киевом во время фотосессии с оружием школьница выстрелила в 16-летнего товарища из пневматического ружья. Парень погиб на месте.
Запуск е-больничных
В Украине запустили е-больничные. Фото: katemangostar / Freepik
На этой неделе в Украине запустили е-больничные. С июня по август будет действовать переходная модель, а с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать листки о нетрудоспособности в электронном виде.
Жуткая авария в России
Смертельное ДТП в России. Коллаж "Сегодня"
В Свердловской области России у автобуса отказали тормоза, и он вылетел на остановку с людьми. В результате погибли шесть человек, еще 15 пострадали.
Венгрия открывает границы для украинцев
Украинцев будут пускать в Венгрию со свидетельствами о вакцинации. Коллаж: "Сегодня"
Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации. Границы для украинцев откроются с 11 июня.
Работу Конституционного суда заблокировали
Судьи требуют вернуть Тупицкого. Фото: КСУ
Шесть судей Конституционного суда Украины блокируют его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.