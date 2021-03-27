Очень агрессивный штамм: Степанов объяснил высокую смертность от COVID в Украине

Повышение показателей смертности от COVID-19 в Украине и других странах связано с широким распространением британского штамма, который распространяется гораздо быстрее и более агрессивен.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Он также отметил, что британский штамм уже распространен по всей Украине.

"Это совсем другой штамм вируса. Это британский штамм, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращенный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь", – сообщил министр.

Более того, по его словам, если раньше тяжелое течение болезни фиксировалось в основном у людей старше 60 лет, то сейчас "это и 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами".

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Количество заполненных коек в больницах также выросло – "в ноябре максимально было около 30 000, на понедельник мы имели 36 600 заполненных коек".

Отметим, глава Минздрава также признался, что в Украине почти в два раза отстают от плана вакцинации от коронавируса.

Напомним, в Украине за последние сутки, 26 марта, подтвердили 17 424 новых случая заражения коронавирусом, скончались 290 украинцев, вылечить удалось 7124 человека.

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