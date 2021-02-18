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"Очень бесит": еще одна украинская тиктокерша попала в языковой скандал

18 февраля, 20:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На Лизу Леоненко, которая оскорбила украиноязычных, подписана 141 тысяча человек

Украинские TikTok-блогеры продолжают попадать в антиукраинские скандалы – вслед за Таисией Онацкой, которая предпочла Россию своей родной стране, 15-летняя украинка оскорбила украинский язык и тех, кто на нем говорит.

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Ролик был опубликован в Facebook Игорем Колесником.

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"Да вср*лаcь мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали, насколько я предвзято отношусь к украинскому языку: я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание", – говорит девушка под ником maybe_lizaaaaa.

Блогерша добавила, что по-украински говорят только в селах, а "в Киеве почти нет людей, которые разговаривали бы на украинском" и "все говорят на русском и никого это не е*ет".

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Осторожно! Видео содержит нецензурную речь:

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По словам Колесника, под ником maybe_lizaaaaa скрывается Елизавета Леоненко 2005-го года рождения, на которую в TikTok подписаны 141 тысячи человек.

Такого "откровения" другие пользователи не оценили. Одни посчитали ее поведением недостатком ее родителей и школы, а другие посоветовали не распространять видео с ней, чтобы не делать еще популярнее.

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Напомним, в прошлом году российскому блогеру Александре Митрошиной на три года запретили въезд в Украину после того, как выяснилось, что она посещала оккупированный Крым.

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