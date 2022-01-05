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Очень тепло, однако с дождями: прогноз погоды в Украине на 5 января (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 января, 06:00
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В этот день в большинстве регионов ожидаются осадки, а также порывы ветра
На удивление в этот день погода будет совсем не зимняя/Коллаж: "Сегодня"
На удивление в этот день погода будет совсем не зимняя/Коллаж: "Сегодня"

В среду, 5 января, большую часть Украины накроют дожди. Несмотря на осадки по всей территории страны будет плюсовая температура", как и днем ранее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня дождь ожидается во всех областях, кроме Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской. Также осадков не прогнозируют в Крыму. Ветер по всей территории Украины — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе синоптики прогнозируют +5-10 градусов. На востоке ожидается 4-7 градусов тепла.

В северных регионах — +4-9 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +7 до +12 градусов.

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В Киеве прогнозируют дождь, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе осадков не ожидается — +10-12 градусов.

Коли повернуться морози?

В Україні у січні повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

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У решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.

Що далі на захід та на південь країни, то буде тепліше. Наприклад, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря в січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла.

Ще менше зими побачимо на Закарпатті. Вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже весь місяць 3-5 тепла.

У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно належить до півдня. Тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень уже на Різдво похолодає до 0, і надалі до кінця місяця мінус 2-4 градуси.

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